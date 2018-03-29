بروسيا دورتموند يحاول تأجيل احتفاظ بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني

في أي وقت آخر تمثل المواجهة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند مباراة قمة للموسم، لكن لقاء يوم السبت، سيكون التركيز على متى سينال الفريق البافاري لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للموسم السادس على التوالي.

ويصارع بروسيا دورتموند لانتزاع بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة. ويتأخر بنقطة واحدة عن شالكة الذي يستضيف فرايبورغ قبل 7 جولات على النهاية.

ويتصدر بايرن ميونخ بفارق 17 نقطة، واضطر إلى تأجيل احتفالاته بعد الخسارة 2/1 أمام لايبزيغ في الجولة الماضية.

لكن الفوز على بروسيا دورتموند وتعادل أو خسارة شالكة في الوقت ذاته سيكفي بايرن ميونخ لضمان إحراز لقب الدوري للمرة 28 في تاريخه.

وقال آرين روبن لاعب بايرن ميونخ الذي تعافى من الإصابة وعاد إلى المران، هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لخوض اللقاء: “بكل تأكيد سيكون ذلك في تفكيرنا”.

وأضاف: “إذا كان بوسعنا أن نختار توقيتًا للفوز باللقب فنحن نريد ذلك، يوم السبت. لكن بكل وضوح فإننا لا نزال نعتمد على الآخرين للفوز ولا يمكن إحراز اللقب بأنفسنا”.

والمرة الوحيدة التي حصد فيها بايرن ميونخ لقب الدوري في مارس كانت تحت قيادة بيب غوارديولا في 2014.

وسيمني بايرن ميونخ، الباحث عن ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، نفسه بحصد لقبه الأول هذا الموسم قبل مواجهة إشبيلية في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، ثم اللعب في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا.

ورغم الأداء المهتز خلال الموسم، فإن بروسيا دورتموند تعافى تحت قيادة المدرب بيتر شتوغر ولم يتعرض لأي هزيمة في 12 مباراة بالدوري، منذ توليه المهمة في ديسمبر.

وقال روبن: “يلعب المنافس بشكل أفضل، وهو الآن تحت قيادة مدرب جديد. لا يزال بروسيا دورتموند فريقًا جيدًا جدًا حتى لو كان هذا الموسم لا يقدم أداءً ثابتًا”.

ومن المرجح أن يفتقد بروسيا دورتموند لاعبه ماركو رويس، الذي غاب عن مباراتين وديتين لألمانيا أمام إسبانيا والبرازيل في الأيام الماضية، وكذلك عن لقاء الجولة الماضية في الدوري بسبب مشكلة عضلية.

وقال شتوغر عن إمكانية مشاركة ريوس في اللقاء: “لا أعتقد أن هناك متسعًا من الوقت حتى مطلع الأسبوع المقبل”.

وتحوم شكوك أيضًا حول مشاركة المدافع عمر توبراك، لكن مع فوز بروسيا دورتموند 5 مرات في الدوري في آخر 7 مباريات، والتفكير في التأهل لدوري الأبطال، فإن الفريق يملك دوافع كبيرة في لقاء القمة.