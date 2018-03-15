سانتوس مدرب البرتغال يواجه صعوبة في اختيار تشكيلة كأس العالم

يعاني فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، لاختيار تشكيلة فريقه في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، حيث أقرّ أن مهمته باتت أصعب مقارنة بما كانت عليه عندما تُوِّج بلقب بطولة أوروبا 2016.

وفي ظل تراجع لياقة لاعبين بارزين وإصابة آخرين، لا يزال يدرس سانتوس خياراته قبل 3 أشهر على انطلاق البطولة في روسيا.

وأبلغ سانتوس الصحفيين خلال إعلان تشكيلة البرتغال لخوض مباراتين وديتين ضد مصر وهولندا هذا الشهر: “في هذه المرحلة قبل عامين كنا أكثر قربًا من إكمال التشكيلة النهائية”.

وأضاف: “يمكن القول إنني أكملت 70% من القائمة النهائية”.

ولم تشهد تشكيلة، اليوم الخميس، مفاجآت كبرى، وتصدرها كريستيانو رونالدو أكثر لاعبي البرتغال خوضًا للمباريات الدولية والأكثر تسجيلًا للأهداف.

واختير مدافع بنفيكا روبن دياز ضمن تشكيلة البرتغال لأول مرة، وعاد رولاندو مدافع أولمبيك مارسيليا (32 عامًا) بعد غياب 4 أعوام.

وتحدث سانتوس عن لاعب الوسط أندريه غوميز الذي تراجع مستواه، و بدأ أساسيًا مع برشلونة 4 مرات فقط في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم، لكنه استدعاه لتشكيلة البرتغال.

وقال المدرب: “أحيانًا يبعد اللاعبون هذه الأشياء عن أذهانهم بمجرد الانضمام للفريق الوطني، ويستعيدون مستواهم المعهود عند الاندماج مع هذه المجموعة”.

وتابع: “من المهم أن ينضم لنا، لذا يمكننا مساعدته نفسيًا”.

وسيلتقي بطل أوروبا مع مصر في زوريخ يوم 23 من الشهر الجاري، ثم يواجه هولندا في جنيف بعدها بـ 3 أيام.

وستلعب البرتغال ضد إسبانيا والمغرب وإيران في الدور الأول بكأس العالم في روسيا الصيف المقبل.