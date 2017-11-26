للمرة الـ17.. سيلتك يُتوَّج بلقب الدوري الإسكتلندي (صور)

تُوّج سيلتك بلقب كأس الدوري الإسكتلندي، اليوم الأحد، بعدما فاز في النهائي على ملعب هامبدن بارك على ماذرويل 2-0، وبهذه الطريقة تمكّن مدرب الفريق، “برندان رودغرز” من دخول التاريخ، بعدما أصبح أول مدرب يحقق مع الفريق أول 4 ألقاب محلية ينافس عليها.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق جيمس فوريست (ق49)، وموسى ديمبيلي (ق59) من ركلة جزاء.

وكان “سيلتك” لعب متفوقًا من الناحية العددية بعد مرور ساعة من المباراة، بسبب طرد المدافع سيدريك كيبري.

ويأتي الفوز باللقب ليرفع من معنويات الفريق الإسكتلندي بعد الخسارة من باريس سان جيرمان 7-1، في دوري الأبطال على ملعب الأمراء.

وعلى صعيد المنافسات المحلية، لم يخسر النادي الإسكتلندي منذ 65 مباراة، وبفوز بات يمتلك 17 لقبًا في بطولة كأس الدوري، وفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية.