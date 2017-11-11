منتخب زامبيا يتعادل مع الكاميرون في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب زامبيا مع ضيفه المنتخب الكاميروني 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

سجل هدفي المنتخب الزامبي يانسون داكا وبريان مويلا في الدقيقتين 26 و65، في حين سجل هدفي الكاميرون أندري فرانك زامبو أنغويسا ويايا بانانا في الدقيقتين 31 والأخيرة من المباراة.

تصفيات كاس العالم افريقيا | زامبيا 1 × 0 الكاميرون | هدف اول زامبيا HD pic.twitter.com/xIZ34mJhKM — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

ورفع المنتخب الزامبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام المنتخب الكاميروني، صاحب المركز الثالث.

وكان المنتخب النيجيري قد تأهل في وقت سابق إلى المونديال، حيث يتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، بينما ودع المنتخب الجزائري التصفيات بدون تحقيق أي انتصار، حيث حصل على نقطتين فقط من تعادلين.

تصفيات كاس العالم افريقيا | زامبيا 1 × 1 الكاميرون | هدف التعادل الكاميرون HD pic.twitter.com/YORo6TNtv7 — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

تصفيات كاس العالم افريقيا | زامبيا 2 × 1 الكاميرون | هدف الثاني زامبيا هدف طقطقه HD pic.twitter.com/TYq6oqAlTa — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017