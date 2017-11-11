منتخب زامبيا يتعادل مع الكاميرون في تصفيات كأس العالم

منتخب زامبيا يتعادل مع الكاميرون في تصفيات كأس العالم

المصدر: د ب أ

تعادل منتخب زامبيا مع ضيفه المنتخب الكاميروني 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

سجل هدفي المنتخب الزامبي يانسون داكا وبريان مويلا في الدقيقتين 26 و65، في حين سجل هدفي الكاميرون أندري فرانك زامبو أنغويسا ويايا بانانا في الدقيقتين 31 والأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الزامبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام المنتخب الكاميروني، صاحب المركز الثالث.

وكان المنتخب النيجيري قد تأهل في وقت سابق إلى المونديال، حيث يتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، بينما ودع المنتخب الجزائري التصفيات بدون تحقيق أي انتصار، حيث حصل على نقطتين فقط من تعادلين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً