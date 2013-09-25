فيديو.. أجمل ركلة حرة مباشرة في التاريخ

إرم (خاص) من أحمد نبيل

في عالم الساحرة المستديرة العجائب الكثيرة منها ركلة حرة مباشرة سجلها روت فايس إيسن لاعب نادي فاتسنشيد 09 ضد فريق تريلينغ في دوري الدرجة الرابعة الألمانية.

إيسن نجح في تسجيل الهدف لفريقه ليعود للمباراة التي أقيمت الأحد الماضي بعدما كان فريقه متأخراً بهدفين نظيفين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الكرة كانت ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء من الناحية اليسرى بالنسبة للحارس وقد وقف حولها ستة من لاعبي فاتسنشيد 09 وكان إيسن في الجانب الأيسر بالنسبة للحارس.

وكان لاعبان في مواجهة الكرة، وقد تعمد اللاعبون الخمسة الآخرون الذهاب للكرة في التوقيت نفسه للتشويش على الحارس وقد ابتعد أحدهم عن الكرة لينبري لها إيسن بيسراه داخل الشباك وسط ذهول الحارس وزملائه الذين كانوا يشكلون حائط الصد.

ولا شك أن هذه الركلة واحدة من أجمل ركلات الجزاء في التاريخ التي تعتمد على الخداع وقد صفق لها الجمهور كذلك وسط ذهول الفريق المنافس.