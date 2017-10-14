شباب الأهلي دبي يقسو على الإمارات برباعية ويرتقي ثالثًا في ترتيب الدوري الإمارتي

اكتسح فريق شباب الأهلي دبي ضيفه الإمارات 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي، والتي شهدت أيضا فوز العين على عجمان 3 / 2 والنصر على دبا الفجيرة 3 / 1.

وسجل أهداف شباب الأهلي دبي كل من ماخيتي ديوب من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة ولوفانو هنري كدا سوزا في الدقيقة 25 وموسى سو في الدقيقة 50 ومون تشانج جين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

واضطر فريق الإمارات لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد الحسين صالح.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الإمارات عند أربع نقاط في المركز الثامن.