البرازيلي ليو بوناتيني: لا أرغب في العودة لنادي الهلال السعودي

طالب اللاعب البرازيلي ليو بوناتيني، محترف نادي الهلال السعودي المعار لولفرهامبتون الإنجليزي، إدارة ناديه بشراء عقده لعدم رغبته في العودة للهلال.

وقال اللاعب في تصريحاتٍ لإحدى الصحف الإنجليزية: “أرغب في البقاء مع الذئاب في الموسم الحالي والموسم المقبل، عندما نصعد للبريميرليغ” .

وتابع: “لا أريد العودة للدوري السعودي وكل أملي هو البقاء ومساعدة ولفر في العودة من جديد للدوري الممتاز.. اللاعبون متعاهدون على ذلك”.

وامتدحت الصحيفة العالمية اللاعب، حيث قالت إنه الأكثر تأثيراً مع فريقه في دوري الشامبيون شيب حيث سجل أربعة أهداف إضافة لأربع تمريرات حاسمة.