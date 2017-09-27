مانشستر سيتي يفتقد جهود مدافعه ميندي لفترة طويلة

قال جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الثلاثاء، إن الفريق سيفتقد جهود المدافع بنيامين ميندي لفترة طويلة على الأرجح، بسبب إصابته في الركبة.

وظهر اللاعب الفرنسي متكئا على عكازين خلال المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على شاختار دونيتسك الأوكراني أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وقال غوارديولا إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد يغيب عن الملاعب لأشهر.

وقال غوارديولا: “بعد غد (الخميس) سيسافر إلى برشلونة (للفحص الطبي) وسنرى.. حتى الآن نعتقد أن غيابه سيكون لفترة أطول مما كان متوقعا”.

وأضاف: “إنه أمر محبط ومحزن ، خاصة بالنسبة له. كما أننا سنخسر الكثير بغيابه في ظل الأسلوب الذي كنا نريد تطبيقه في اللعب. إنها كبوة كبيرة”.

وأشار غوارديولا إلى أنه سيسعى للتعاقد مع لاعب يعوض غياب ميندي، وأضاف: “إنه لاعب استثنائي.. وسنبحث في سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير عن لاعب جديد”.