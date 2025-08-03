أزمة كبيرة تواجه الهلال في ديربي الرياض أمام النصر

سيواجه نادي الهلال السعودي أزمة كبيرة في ديربي الرياض المزمع إقامته ضد غريمه الأزلي، النصر، في إطار مواجهات الموسم الجديد 2025 - 2026، مع الإعلان عن جدول المباريات المقبلة لدوري روشن للمحترفين.

وتنطلق منافسات الدوري السعودي، يوم الـ28 من أغسطس المقبل، وتستمر حتى الـ21 من مايو، بمشاركة 18 فريقًا مع إقامة 34 جولة.

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ومن المنتظر أن يقام وفقًا للجدول المتداول، ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في الجولة الـ15 من دوري روشن للمحترفين، وهو ما يتزامن مع إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب في الفترة من الـ21 من ديسمبر 2025 إلى الـ18 من يناير 2026.

وهذا الأمر سيعني غياب عدة لاعبين بارزين عن الفريقين، مثل: السنغالي ساديو ماني، والمغربي ياسين بونو.

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وعلق عبد الكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة الهلال السابق، على هذا الأمر عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "أهم مباريات الموسم تلك التي ستجمع الهلال والنصر؛ تصوروا أن مواجهة الغريمين بما بينهما من منافسة شرسة وضعتها الرابطة في توقيت يغيب فيه أهم اللاعبين (ياسين بونو وكاليدو كوليبالي) في الهلال وساديو ماني في النصر".

وأضاف: "الدول الأخرى تسوق لمثل هذه المباريات وتقرر لعبها في أفضل توقيت ليتابعها العالم أجمع، ولدينا ولأسباب لا يمكن تصفية النية تجاهها توضع في توقيت مضر كالعادة للهلال، فشل ذريع لهذه الرابطة يجب أن يكون للهلال موقف قوي منها وأن يطالب بنظام محايد، لا تدخّل فيه من قِبل هؤلاء الهواة"

واختتم: "يجب أن توضع مباراة الواجهة للدوري السعودي في توقيت يخدم الفريقين والدوري وليس فريقًا ضد آخر".

يُذكر أن الاتحاد هو بطل الموسم الماضي من الدوري السعودي، فيما جاء الهلال ثانيًا، والنصر في المركز الثالث، والقادسية رابعًا، والأهلي الخامس.