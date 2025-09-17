إقالة بلان.. رئيس الاتحاد السعودي السابق يقدم 3 حلول فورية لإنقاذ الفريق

قدم حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، نصيحة وحلولا فورية للمجلس الحالي من أجل عودة الفريق لسابق عهده، خاصة مع الخسارة الأخيرة أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الاتحاد قد خسر أمام الوحدة الإماراتي (1-2)، يوم الاثنين، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الطرفين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان لوران بلان، المدير الفني للفريق، قد تعرض لانتقادات جماهيرية وإعلامية خلال الساعات الماضية، بسبب المستوى الذي ظهر به الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي.

بلان قاد الاتحاد للتتويج بلقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي، الذي اكتفى فيه "العميد" بالمشاركات المحلية فقط، لعدم تأهله لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال باعشن عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد مشاهدتي لمباراة الاتحاد ضد الوحدة، أتمنى أولا، إنهاء عقد لوران بلان فليس لديه مايضيف لفريق كرة القدم".

وأضاف: ثانيا، معاقبة مهند الشنقيطي حتى يشعر بفداحة وأثر الكارت الأحمر الذي تلقاه في المباراة، وثالثا، إعادة النظر في أداء ماريو ميتاي، نجم الفريق".

وكان بلان قد علق على أسباب الخسارة أمام الوحدة، كما تحدث عن طرد مهند الشنقيطي، قائلا: "من الطبيعي أن ينخفض المستوى لأننا لعبنا بعشرة لاعبين. أجريت عدة تبديلات مثل عوار وبيرغوين، إذ قدما مجهودًا كبيرًا دفاعيًا، وكان لا بد من التغيير".

وأضاف: "اللعب 11 ضد 10 مؤثر جدًا، خاصة أن الطرد جاء في منتصف الشوط الأول، وغياب بنزيما وكانتي كان واضحًا. حتى في الدوري لعبنا بنقص عددي، وكان طبيعيًا أن ينخفض الأداء البدني، وهذا ما حدث".

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره النجمة في المباراة المقبلة، والتي ستقام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026 يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.