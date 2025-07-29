القادسية يرعب الاتحاد بعرض مذهل لنجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تدخل إدارة نادي القادسية بقوة للتعاقد مع عبد الإله العمري، نجم النصر، والذي يرتبط مع فريقه بعقد حتى عام 2028.

وجاء تحرك القادسية تزامناً مع رغبة الاتحاد في ضم العمري بعقد نهائي، أو بتمديد الإعارة لموسم آخر، بعدما لعب بقميص "العميد" الموسم الماضي، وقدم مستويات مميزة خلال 21 مباراة، فيما غاب عن مباريات كثيرة بسبب الإصابة.

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وأوضحت الصحيفة أن لوران بلان، مدرب الاتحاد، أوصى إدارة ناديه بالإبقاء على اللاعب، إما بضمه نهائياً، أو التفاوض لاستعارته مرة أخرى، وذلك لرغبته في مواصلة العمل مع تشكيلته التي نجحت في نيل الثنائية المحلية.

وبحسب "الرياضية"، فإن إدارة النصر حدّدت مبلغ 60 مليون ريال سعودي لبيع عقد العمري، وهي القيمة التي اشترطتها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على الاتحاد من أجل البيع النهائي.

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ورغم أن إدارة النصر منفتحة على بيع العمري، تنتظر موافقة المدرب الجديد جورجي جيسوس، الذي يواصل تقييم مستويات لاعبيه في المعسكر الجاري حالياً بالنمسا.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي متعب الهزاع، فإن نادي القادسية قدم عرضا ماليا يفوق ما عرضه نادي الاتحاد لضم اللاعب الدولي، وحسم القرار سيكون لدى المدرب جيسوس.

ويفتتح الاتحاد موسمه بمواجهة قوية ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم 19 أغسطس القادم، في هونغ كونغ.