آرسنال يفاجئ جماهيره بصفقة مدوية أمام ليدز

أعلن نادي آرسنال صفقة مدوية مساء اليوم السبت قبل مباراة ليدز التي تقام في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونجح آرسنال في تحقيق الفوز على حساب مانشستر يونايتد بهدف دون رد في الجولة الأولى خارج ملعبه.

وأعلن آرسنال في بيان رسمي قبل دقائق من انطلاق المباراة حصوله على خدمات اللاعب إيبيرشي إيزي نجم كريستال بالاس رسمياً.

ووقع اللاعب صاحب الـ 27 عاماً عقداً طويل الأمد مع الغانرز بعد رحلة مميزة عقب انطلاقة من أكاديمية النادي بجانب انتقاله إلى كوينز بارك رينغرز عام 2016 ثم انضم إلى كريستال بالاس عام 2020.

أخبار ذات علاقة آرسنال يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

وقال أندريا بيرتا، المدير الرياضي لنادي آرسنال، إنه سعيد بالحصول على خدمات إيبيرشي إيزي لأنه يملك موهبة رائعة موضحاً أنه يقوم بعمل جماعي ممتاز.

وفاز آرسنال بالصفقة بعد صراع مع توتنهام الذي أبدى رغبة عارمة في الحصول على خدمات الجناح الموهوب بعد تألقه مع كريستال بالاس.

أخبار ذات علاقة ابنة أسطورة مانشستر يونايتد تصدمه بقميص آرسنال (صور)

وحضر إيزي مباراة آرسنال مساء اليوم السبت على ملعبه ضد ليدز يونايتد لدعم فريقه الجديد.