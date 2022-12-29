فينسنت أبو بكر لاعب النصر يرفض عرضا من نادي مارسيليا الفرنسي
كشف موقع "Kick442" عن رفض الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب نادي النصر، عرضا من نادي مارسيليا الفرنسي للانضمام لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
وبحسب ذات الموقع، فإن أبو بكر رفض عرض مارسيليا، حيث إن مشروع النادي الفرنسي لم ينل رضاه، وأنه يرغب في الرحيل للدوريات الأوروبية لكن عن طريق ناد له مشروع ومنه يحقق طموحاته.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أيضا عن اهتمام أندوني إيرولا مدرب نادي رايو فايكانو الإسباني بأبو بكر، حيث اجتمعوا بمهاجم النصر لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وصرحت تقارير صحفية سابقة عن رغبة أبو بكر في الرحيل عن النصر، وأنه لا يعتزم البقاء في النادي السعودي، في ظل رغبة النصر بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقدم فينسنت أبو بكر أداءً لافتا مع منتخب الكاميرون في منافسات كأس العالم بقطر 2022 الماضية، حيث شارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد.
وينتهي عقد فينسنت أبو بكر مع نادي النصر في يونيو 2024 الذي انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.
وبدأ أبو بكر صاحب الـ30 عاما مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.
وتبلغ القيمة السوقية لأبو بكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع الفريق خلال 8 مباريات، وأحرز هدفين فقط.
ويواجه النصر نظيره الخليج يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما الهلال في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.