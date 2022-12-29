فينسنت أبو بكر لاعب النصر يرفض عرضا من نادي مارسيليا الفرنسي

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أيضا عن اهتمام أندوني إيرولا مدرب نادي رايو فايكانو الإسباني بأبو بكر، حيث اجتمعوا بمهاجم النصر لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وصرحت تقارير صحفية سابقة عن رغبة أبو بكر في الرحيل عن النصر، وأنه لا يعتزم البقاء في النادي السعودي، في ظل رغبة النصر بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقدم فينسنت أبو بكر أداءً لافتا مع منتخب الكاميرون في منافسات كأس العالم بقطر 2022 الماضية، حيث شارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد.

وينتهي عقد فينسنت أبو بكر مع نادي النصر في يونيو 2024 الذي انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.

وبدأ أبو بكر صاحب الـ30 عاما مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.