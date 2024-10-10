تطورات الحالة الصحية لأسطورة الهلال صالح النعيمة

كشف صالح النعيمة، أسطورة نادي الهلال السعودي، عن تطورات حالته الصحية بعد المناشدة التي وجهها إلى المسؤولين من أجل العمل على نقله سريعًا إلى المستشفى في ظل معاناته الصحية الأخيرة.

وكان صالح النعيمة، ناشد المسؤولين عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، من أجل دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بسبب تدهور حالته الصحية.

وقال النعيمة: "نظرًا إلى أنني أعاني ظروفًا صحية سيئة جدًّا، وحالتي الصحية تسوء يومًا بعد يوم، فإني أناشد من يهمه الأمر من المسؤولين بمساعدتي للدخول والعلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي".

وأضاف قائد الهلال السابق: "لا أراكم الله مكروهًا فيمن تحبون.. وتقبلوا خالص الشكر والتقدير والامتنان".

ولم تمض ساعات قليلة على النداء الذي وجهه النعيمة عبر حسابه، حتى أعلن بنفسه أنه متواجد في المستشفى.

وكتب النعيمة عبر حسابه بمنصة إكس: "أشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز لسؤاله عن حالتي الصحية وتوجيهه بدخولي مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي أتواجد به الآن".

وأتم: "كما أشكر معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ للوقوف والسؤال عن حالتي، والشكر موصول لكل من سأل ودعا لي ولكل مريض".

وكان صالح النعيمة قد عانى من مشاكل صحية عديدة خلال الفترة الأخيرة، كما تعرض لوعكة صحية خلال تواجده في الدوحة، لدعم المنتخب السعودي في كأس آسيا، وتم نقله وقتها إلى المستشفى.

ويعد النعيمة أحد أفضل المدافعين الذين مروا عبر تاريخ كرة القدم السعودية؛ حيث مثّل فريق الهلال الأول لكرة القدم في الفترة من 1976 إلى 1990، كما ارتدى قميص المنتخب الوطني، لمدة 12 سنة من "1978 حتى اعتزاله".