ترتيب هدافي الدوري السعودي.. كريستيانو رونالدو يبتعد عن ملاحقيه
رونالدو رفع رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.
ابتعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.
وسجل رونالدو هدفا في فوز النصر 3/1 على الرائد، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
ورفع رونالدو رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.
ويتقدم رونالدو بهدفين عن سالم الدوسري نجم الهلال الذي سجل 6 أهداف، كما سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني زميل رونالدو 6 أهداف.
في حين سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله 5 أهداف، وهو نفس عدد أهداف ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم نجمي الهلال ومراد باتنا لاعب الفتح.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي:
1. كريستيانو رونالدو، النصر، 8 أهداف.
2. سالم الدوسري (الهلال) وساديو ماني (النصر)، 6 أهداف لكل منهما.
3. عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد) ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم (الهلال) ومراد باتنا (الفتح)، ولكل منهم 5 أهداف.