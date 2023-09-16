ترتيب هدافي الدوري السعودي.. كريستيانو رونالدو يبتعد عن ملاحقيه

ابتعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفا في فوز النصر 3/1 على الرائد، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ويتقدم رونالدو بهدفين عن سالم الدوسري نجم الهلال الذي سجل 6 أهداف، كما سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني زميل رونالدو 6 أهداف.