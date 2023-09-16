كريستيانو رونالدو
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ترتيب هدافي الدوري السعودي.. كريستيانو رونالدو يبتعد عن ملاحقيه

رونالدو رفع رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ابتعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفا في فوز النصر 3/1 على الرائد، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ويتقدم رونالدو بهدفين عن سالم الدوسري نجم الهلال الذي سجل 6 أهداف، كما سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني زميل رونالدو 6 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري السعودي
ترتيب هدافي الدوري السعودي

في حين سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله 5 أهداف، وهو نفس عدد أهداف ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم نجمي الهلال ومراد باتنا لاعب الفتح.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي:

1. كريستيانو رونالدو، النصر، 8 أهداف.

2. سالم الدوسري (الهلال) وساديو ماني (النصر)، 6 أهداف لكل منهما.

3. عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد) ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم (الهلال) ومراد باتنا (الفتح)، ولكل منهم 5 أهداف.

نادي النصر السعودي
الدوري السعودي

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