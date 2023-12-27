كلوب: سعيد بعودة غوتا بعد الإصابة لتعويض غياب محمد صلاح
قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن ديوجو غوتا، لاعب محوري لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عودة المهاجم البرتغالي من الإصابة حيث يستعد الفريق لخسارة جهود قائد منتخب مصر محمد صلاح، الذي سيشارك في كأس الأمم الأفريقية.
وغاب غوتا، البالغ 27 عاما، عن ثماني مباريات بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي.
وعاد أمس الثلاثاء ليسجل في الدقيقة الـ90 ويقود ليفربول لصدارة الدوري بالفوز 2-صفر على بيرنلي.
وفي ظل غياب ثلاثي الوسط تياغو ألكانتارا وستيفان بايسيتيتش وأليكسيس ماك أليستر والجناح بن دواك والمدافعين آندرو روبرتسون وجويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس بسبب الإصابة كانت عودة جوتا دفعة معنوية كبيرة لكلوب.
وسيخسر ليفربول جهود صلاح، ثاني أفضل هدافي الدوري هذا الموسم خلف إرلينغ هالاند لاعب سيتي، عندما يغادر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من الـ13 من يناير إلى الـ11 من فبراير في ساحل العاج.
وعندما سُئل عن ما يضيفه غوتا إلى الفريق، قال كلوب للصحفيين: "أحب غوتا لكنه أهدر فرصا في الماضي أيضا. هذه هي نوعية اللاعبين التي نرغبها دائما. لاعب لا يشارك وحين يعود يُحدث فارقا كبيرا.
"ديوجو لاعب مهم للغاية لليفربول. الهدف الذي سجله أمس يكشف عن ثقة عالية جدا خاصة بعد أن كان يخضع لبرنامج إعادة تأهيل قبل أسابيع قليلة".
ويستضيف ليفربول بعد ذلك نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد في الدوري في الأول من يناير، تليه رحلة إلى آرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من يناير.