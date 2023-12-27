كلوب: سعيد بعودة غوتا بعد الإصابة لتعويض غياب محمد صلاح

وعندما سُئل عن ما يضيفه غوتا إلى الفريق، قال كلوب للصحفيين: "أحب غوتا لكنه أهدر فرصا في الماضي أيضا. هذه هي نوعية اللاعبين التي نرغبها دائما. لاعب لا يشارك وحين يعود يُحدث فارقا كبيرا.

"ديوجو لاعب مهم للغاية لليفربول. الهدف الذي سجله أمس يكشف عن ثقة عالية جدا خاصة بعد أن كان يخضع لبرنامج إعادة تأهيل قبل أسابيع قليلة".

ويستضيف ليفربول بعد ذلك نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد في الدوري في الأول من يناير، تليه رحلة إلى آرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من يناير.