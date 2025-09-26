إنزاغي يرد على سبب انهيار مستوى سافيتش وروبن نيفيز

ردَّ الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال السعودي، على الأقاويل التي تتردد حول تراجع مستوى الثنائي البرتغالي روبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، نجمي الفريق.

وحقق الهلال فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أمس الخميس، في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

أخبار ذات علاقة تصرف الدوسري يفجّر غضب إنزاغي (فيديو)

وتلقى إنزاغي سؤالاً في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأخدود حول تأثر مستوى الثنائي نيفيز وسافيتش باقتراب عقديهما من الانتهاء في شهر يونيو المقبل.

وقال إنزاغي:" دوري كمدرب للفريق الاهتمام فقط بالجوانب الفنية، ومن المؤكد أن إدارة النادي تعمد على هذه الملفات الخاصة بتجديد اللاعبين".

وكان اسم روبن نيفيز قد ارتبط بالعودة للدوري الإنجليزي مجدداً بعد أن تلقى اهتماماً كبيراً من جانب توتنهام للفوز بخدماته.

وسبق أن لعب روبن نيفيز في صفوف وولفرهامبتون قبل انتقاله إلى الهلال في صيف 2023.

أخبار ذات علاقة الصفقة فشلت.. من اللاعب الذي حاول الهلال خطفه في آخر ساعات الميركاتو؟

وفي المقابل، انضم سافيتش إلى الهلال في يوليو 2023 قادماً من لاتسيو الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

ولعب سافيتش 5 مباريات في الموسم الحالي مع الهلال، ولم يسجل أو يصنع، بينما أحرز نيفيز هدفاً واحداً في الدوري.