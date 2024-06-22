فورمولا 1.. هاميلتون يحقق أفضل زمن في التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى

وحقق البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين أفضل زمن في التجارب الأولى في أجواء مشمسة مسجلا دقيقة واحدة و14.228 ثانية على الإطارات اللينة وبفارق 0.024 ثانية عن ماكس فرستابن سائق رد بول بطل العالم ثلاث مرات، والذي اشتكى من اصطدام دواسة قابضه بالإطارات المضادة للتوقف، وبعدها احتل نوريس المركز الثالث في التجارب الحرة الثانية.

واحتل فرستابن المركز الخامس في التجارب الحرة الثانية علما بأنه استخدم الإطارات المتوسطة التي تعد أكثر بطئا من الإطارات اللينة التي استخدمها منافسوه، وجاء بيير جاسلي سائق ألبين في المركز الرابع بينما احتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز السادس.

وحقق هاميلتون بطل العالم سبع مرات أفضل زمن للفة في التجارب مسجلا دقيقة واحدة و13.264 ثانية، ومتفوقا بفارق 0.022 ثانية أمام ساينز، وذلك بعد أن تصدر نوريس التجارب الأولى بزمن دقيقة واحدة و14.228 ثانية.

وقال هاميلتون: "لم تكن التجارب الحرة الأولى هي الأفضل بالنسبة لنا، لكننا تعلمنا الكثير. التجارب الحرة الثانية كانت أفضل بكثير وكانت السيارة في حالة رائعة.. الحلبة كانت ساخنة للغاية، لذلك كان الأمر صعبا على الإطارات، خاصة على المدى الطويل. ومع ذلك، بشكل عام، لم أشعر بأننا كنا بعيدين للغاية عن الحضور ضمن المقدمة".