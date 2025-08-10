عدو الأهلي.. إمام عاشور يتحدى محمود الخطيب

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، أن اللاعب وقع عقد رعاية مع آدم وطني، وكيل اللاعبين، الذي دخل في أزمة كبيرة مؤخرا مع إدارة القلعة الحمراء بسبب دوره في بيع عقد الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق السابق، إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وآدم وطني هو وكيل لاعبين مصري - فلسطيني الأصل، ينشط في سوق الانتقالات المصري من خلال إدارة ملفات عدد من اللاعبين الشبان.

وبرز اسم آدم وطني خلال الأشهر الأخيرة في مصر كأحد وكلاء اللاعبين الذين أثاروا جدلًا واسعًا بتصريحاتهم ومواقفهم، وخصوصًا فيما يتعلق بتعاملهم مع قطاع الناشئين والشباب في الأندية الكبرى، وعلى رأسها النادي الأهلي المصري.

بالإضافة إلى ذلك، شارك كوسيط في صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي من الأهلي إلى نادي كولومبوس كرو.

ويمتلك وطني شركة تعمل في تسويق اللاعبين وتسعى لتأمين عقود احتراف خارجية لهم، وبرز بشكل خاص كصوت إعلامي ناقد للسياسات الداخلية لبعض الأندية فيما يتعلق بملفات الاحتراف الخارجي.

وقررت إدارة الأهلي وقف أي تعاملات مستقبلية مع وكيل اللاعبين آدم وطني، وذلك على خلفية تصريحاته التي انتقد فيها محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، بعد رفض الأهلي لعرض احترافي قدمه وكيل اللاعبين للاعب الشاب محمد عبد الله.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "إمام عاشور وقع مع آدم وطني رغم بيان الأهلي بعدم التعامل معه نهائيًّا".

وأضاف: "آدم وطني وعد نجم الأهلي بجلب العديد من العروض العربية والأوروبية خلال الفترة المقبلة".

وتابع المصدر: "حتى الآن، آدم لم يتعامل مع إدرة الإهلي في شيء يخص إمام عاشور نهائيًّا، بل التعامل سيكون مع شريك آدم في شركته الخاصة بوكالة اللاعبين".

وكانت إدارة الأهلي تسعى منذ فترة لتعديل عقد إمام عاشور ليكون ضمن الفئة الأولى للاعبين في الفريق، منعًا لرحيله قريبًا.

ويغيب إمام عن الفريق الأحمر في الفترة الحالية، بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، التي تعرض لها خلال مشاركته برفقة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وأجرى على إثرها جراحة ويجري حاليًّا عملية التأهيل اللازمة.