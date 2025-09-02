لاعب مالي.. تحرك مفاجئ من الاتحاد السعودي لحسم صفقة هامة

اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن توصل لاتفاق لضم المالي محمدو دومبيا من نادي رويال أنتورب البلجيكي.

وفي انتظار حسم الأمور بشكل نهائي والإعلان عن الصفقة، سيكون التعاقد مع دومبيا ضمن محور اللاعبين دون سن الـ21 الذي لا يتم اعتبارهم ضمن السقف القانوني المسموح به للتعاقدات.

وقالت مصادر قريبة من نادي الاتحاد إن إدارة النادي وصلت إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع رويال أنتويرب للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي المالي محمدو دومبيا قبل انقضاء ميركاتو الصيف لموسم 2025 ـ 2026.

وينتمي محمدو دومبيا لرويال أنتويرب، الفريق الذي يضم في صفوفه المهاجم السابق للاتحاد مروان الصحفي،ويرتبط لاعب الوسط المالي بعقد مع الفريق البلجيكي حتى آخر يونيو 2027.

وخاض اللاعب المولود عام 2004، خلال الموسم الماضي 31 مباراة مع رويال أنتويرب في الدوري البلجيكي، وأحرز 3 أهداف بجانب صناعة هدفين.

أما في الموسم الجاري، فشارك دومبيا في 6 مباراة في دوري "برو ليغ" البليجي أحرز فيها هدفين مع تمريرة حاسمة واحدة.

ويشار إلى أن الاتحاد تعاقد مع عدة لاعبين في فترة الانتقالات الجاية وهم:محمد برناويلامن الهلال ومحمد هزازي من النصر وعدنان البشري من الأهلي وفيصل الغامدي العائد من إعارة مع فريق بيرشكوت وأحمد الغامدي بعد إعارة مع نيوم وطلال حاجي من الرياض ومحمد العبسي من الشباب وأحمد الجليدان من نادي الفتح.

وكان الاتحاد بطل الدوري وكأس الملك للموسم الماضي بدأ منافسات الدوري السعودي للمحترفين بقوة عندما اكتسح ضيفه الأخدود (5 ـ 2) السبت الماضي في نجران.