حارس هولندا قبل مواجهة فرنسا: وجود مبابي أو غيابه لا يشكل أي فرق

لا تشعر هولندا بالراحة للغياب المحتمل لكيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، عن مواجهة الفريقين في بطولة أوروبا 2024، إذ يعتقد المنتخب الهولندي أن نظيره الفرنسي سيشكل تهديدًا هائلًا في وجود أو غياب مهاجمه البارز.

وتعرَّض مبابي لكسر في الأنف قرب نهاية فوز فرنسا على النمسا في دوسلدورف، أمس الاثنين، وليس من الواضح بعد ما إذا كان قائد فرنسا سيتمكن من اللعب ضد هولندا في لايبزيغ، يوم الجمعة المقبل.

وأثار مبابي الرعب في صفوف هولندا خلال مشوار التصفيات عندما كان الفريقين في المجموعة ذاتها، إذ سجل هدفين في الفوز 4-صفر في باريس ثم هدفين آخرين في الفوز 2-1 في مباراة العودة في أمستردام في أكتوبر الماضي.

وقال حارس هولندا بارت فيربروخن في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لا يهم إذا كان هناك مبابي أم لا، لديهم الكثير من المهاجمين الجيدين الآخرين بالإضافة إلى فريق جيد حقًّا، لسنا خائفين من أي شخص لذلك سواء أكان موجودًا أم لا فهذا لا يشكل أي فرق".