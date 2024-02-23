إنذار محمد هاني بعد مشادة مع حكم مباراة الأهلي وميدياما (صور)

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق ميدياما الغاني، مساء اليوم الجمعة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي منتصف الشوط الأول، اعترض هاني بشدة على قرار تانجي مبيامي باحتساب ركلة حرة لصالح فريق ميدياما، ودخل في مشادة كلامية معه.

وعلى الفور أشهر الحكم الكارت الأصفر في وجه مدافع الأهلي بسبب هذا الاندفاع.