إنذار محمد هاني بعد مشادة مع حكم مباراة الأهلي وميدياما (صور)
تلقى محمد هاني مدافع النادي الأهلي إنذارًا بعد اشتباكه مع الجابوني تانجي مبيامي، حكم مباراة فريقه ضد ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفًا على فريق ميدياما الغاني، مساء اليوم الجمعة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وفي منتصف الشوط الأول، اعترض هاني بشدة على قرار تانجي مبيامي باحتساب ركلة حرة لصالح فريق ميدياما، ودخل في مشادة كلامية معه.
وعلى الفور أشهر الحكم الكارت الأصفر في وجه مدافع الأهلي بسبب هذا الاندفاع.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم فريقي شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.
وبعد أربع جولات من مباريات دور المجموعات، يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بست نقاط من أربع مباريات، متقدما بفارق نقطة واحدة على شباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني، فيما يحتل ميدياما المركز الأخير بأربع نقاط.