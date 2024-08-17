ودَّع محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي المصري السابق، اليوم السبت، نجله المتوفَّى "حسن"، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، إلى مثواه الأخير.

وتُوفي نجل محمود طاهر، مساء أمس الجمعة، عن عمر 34 عامًا، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة، ونُقل إلى المستشفى، ليتم الإعلان عن وفاته.

وظهر محمود طاهر متأثرًا للغاية بوفاة نجله الشاب، وبدا مذهولاً وهو يتلقى التعزية من الموجودين في مسجد الشربتلي، عقب صلاة الظهر.

وشهدت الجنازة حضور العديد من الشخصيات العامة، منهم: المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق، خالد مرتجي، ومهند مجدي، عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، ومن نجوم الأهلي السابقين: مصطفى يونس، وحمادة صدقي، وسيد عبد الحفيظ، ومهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، وشيرين شمس، المدير التنفيذي السابق للأهلي.

وكان محمود طاهر رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة من 2014 حتى 2017، خلفًا لحسن حمدي الرئيس الأسبق.