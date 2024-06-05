نابولي يتابع مدافع الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية عن مواصلة نادي نابولي الإيطالي مراقبة ميريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي، إذ يسعى لتدعيم خط دفاعه تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

وتعاقد الأهلي مع ديميرال حتّى عام 2026، قادمًا من أتالانتا الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

المدافع صاحب الـ26 عامًا كان قد فضل الانتقال إلى الفريق السعودي الصيف الماضي، ولكن موسمه لم يكن جيدًا تمامًا بسبب الإصابات التي أبعدته عن اللعب كثيرًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن ديميرال، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب حاليًا مع الأهلي السعودي، يمكن أن يكون خيارًا قويًا للفريق الإيطالي، خاصة في ظل صعوبة ضم ماتيو بونغيورنو من تورينو.