إقامة مباريات الدوري اليوناني دون جماهير لمدة شهرين
قالت الحكومة اليونانية، اليوم الإثنين، إن كافة مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم ستقام دون جماهير خلال الشهرين المقبلين بعد إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة خلال مباراة للكرة الطائرة في أثينا الأسبوع الماضي.
وقال بافلوس مريناكيس المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن جميع مباريات الدوري الممتاز ستقام دون جماهير حتى 12 فبراير شباط 2024.
وكانت مباراة الكرة الطائرة بين أولمبياكوس وباناثينايكوس المملوكين لناديين لكرة القدم يحملان الاسم نفسه.
وقال مريناكيس، إن هذا الإجراء قد ينطبق أيضا على بعض المباريات الأوروبية التي تقام في البلاد ويمكن تمديده إلى ما بعد 12 فبراير، إذا فشلت فرق الدوري بحلول ذلك التاريخ في اتخاذ إجراءات مثل تركيب كاميرات وأنظمة تحديد الهوية الإلكترونية لمشجعيها في الملاعب.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب إصابة ضابط شرطة يبلغ عمره 31 عاما بجروح خطيرة جراء اشتباكات عنيفة اندلعت، يوم الخميس الماضي، خلال مباراة للكرة الطائرة استضافها أولمبياكوس في بيرايوس.
وفي اليونان، تتكرر الاشتباكات بين مشجعي كرة القدم والأندية داخل وخارج الملعب قبل أو بعد المباراة، وتحاول الحكومة إصلاح كرة القدم.
واعتُقل أكثر من 400 شخص لفترة وجيزة بسبب حادث الخميس الذي قالت الشرطة اليونانية إنه "هجوم قاتل" من مثيري الشغب على شرطة مكافحة الشغب، بما في ذلك الضابط الذي لا يزال في المستشفى في حالة حرجة.
وقال مسؤول بالشرطة لـ"رويترز"، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الأدلة التي تم جمعها ساعدت الشرطة في تعقب شاب يبلغ عمره 18 عاما اعترف بالانضمام للمجموعة التي هاجمت الشرطة وإلقاء الألعاب النارية التي تسببت في إصابة الضابط.
وذكرت وكالة أنباء أثينا شبه الحكومية، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يدلي الرجل المعتقل بشهادته أمام المدعي العام يوم الخميس المقبل.
وقال مريناكيس: "منذ سنوات، كان المجرمون الذين يتخفون تحت ستار المشجعين يرتكبون جرائم خطيرة عبر إصابة وقتل (أشخاص) بجروح خطيرة".
وفي أغسطس آب الماضي تعرض ميكاليس كاتسوريس، مشجع أيك أثينا، للطعن حتى الموت في اشتباكات عنيفة قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا بين أيك ودينامو زغرب.