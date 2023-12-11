إقامة مباريات الدوري اليوناني دون جماهير لمدة شهرين

وقال مريناكيس، إن هذا الإجراء قد ينطبق أيضا على بعض المباريات الأوروبية التي تقام في البلاد ويمكن تمديده إلى ما بعد 12 فبراير، إذا فشلت فرق الدوري بحلول ذلك التاريخ في اتخاذ إجراءات مثل تركيب كاميرات وأنظمة تحديد الهوية الإلكترونية لمشجعيها في الملاعب.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب إصابة ضابط شرطة يبلغ عمره 31 عاما بجروح خطيرة جراء اشتباكات عنيفة اندلعت، يوم الخميس الماضي، خلال مباراة للكرة الطائرة استضافها أولمبياكوس في بيرايوس.

وفي اليونان، تتكرر الاشتباكات بين مشجعي كرة القدم والأندية داخل وخارج الملعب قبل أو بعد المباراة، وتحاول الحكومة إصلاح كرة القدم.

واعتُقل أكثر من 400 شخص لفترة وجيزة بسبب حادث الخميس الذي قالت الشرطة اليونانية إنه "هجوم قاتل" من مثيري الشغب على شرطة مكافحة الشغب، بما في ذلك الضابط الذي لا يزال في المستشفى في حالة حرجة.