مصطفى شلبي يرضخ.. الزمالك ينهي أكبر مشاكل الميركاتو

تمكن نادي الزمالك المصري من تجاوز أكبر عقبة واجهته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توصل إلى حل نهائي بشأن "الأزمة الأكبر".

وشهدت الفترة الماضية تعاقدات مهمة للزمالك، حيث ضم النادي حارس المرمى مهدي سليمان في صفقة انتقال حر لموسمين.

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وضم الزمالك أيضًا الأنجولي شيكو بانزا قادمًا من إستريلا دا أمادورا البرتغالي بعقد لأربعة مواسم، وعمرو ناصر وأحمد شريف من نادي فاركو بعقود لخمسة مواسم لكل منهما.

كما نجح النادي في تجديد عقد عبد الله السعيد، لاعب خط الوسط المخضرم.

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نهاية أزمة شلبي

كشف مصدر لـ"إرم نيوز" أن نادي الزمالك نجح في إنهاء أزمة مصطفى شلبي، جناح الفريق الذي كان يرفض الرحيل رغم إبلاغه بعدم وجوده ضمن خطط الجهاز الفني بقيادة البرتغالي يانيك فيريرا.

وبعد تعنت مصطفى شلبي في الرحيل، توصل الزمالك إلى اتفاق مع اللاعب يقضي بجدولة مستحقاته المالية، ووقع الأخير على إخلاء الطرف تمهيدًا لانتقاله إلى البنك الأهلي السعودي.

ومن المقرر أن يعقد شلبي جلسة مع مسؤولي النادي السعودي لإنهاء الجوانب التعاقدية والتوقيع لمدة ثلاث سنوات، حيث سيحصل خلالها على 18 مليون جنيه مصري.

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صفقة أحمد ربيع مقابل شلبي

في سياق متصل، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي حسمت التعاقد مع أحمد ربيع، لاعب خط وسط البنك الأهلي.

وأشار إلى أن النادي الأبيض، حصل على موافقة رسمية من إدارة نادي البنك الأهلي، لانتقال ربيع إلى القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن تعقد جلسة مساء اليوم بين ممثلي البنك الأهلي والزمالك لإنهاء التفاصيل النهائية والإعلان رسميًا عن الصفقة، التي ستكلف الزمالك 30 مليون جنيه مصري، يتم سدادها على دفعتين.