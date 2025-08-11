عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة "مقلقة وغير مسبوقة"
والد زيزو يشعل الأزمة.. اتهام مجلس الزمالك بالتحريض

أحمد مصطفى زيزو نجم الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 9:05 م

أشعل والد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم  الأهلي المصري، أزمة الخلاف بين نجله وجماهير فريقه السابق الزمالك.

وشهدت مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة الماضي في الجولة الأولى للدوري المصري هتافات معادية من جانب جماهير الفريق الأبيض ضد زيزو.

قبل أول صافرة.. 4 أزمات تحاصر زيزو في الأهلي المصري

 ورفض اللاعب صاحب الـ29 عاماً تجديد عقده مع الزمالك ورحل رسمياً إلى المنافس التقليدي الأهلي الذي أعلن الصفقة يوم 6 يونيو الماضي.

وبحسب قناة "النهار" فإن اللاعب ووالده استقرا على خطوات تصعيدية ضد الإساءات التي شهدها لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يهدد برحيله عن الأهلي "فورا"

 وأوضحت القناة أن محامي زيزو تقدم ببلاغ قضائي ضد المتجاوزين في حقه، كما أن والد اللاعب أشار إلى أنه لن يتنازل عن حق نجله وعائلته.

اللافت أن زيزو اختصم في بلاغه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب باتهام رسمي بالتحريض ضده وضد عائلته بداعي أن الهتافات جاءت بالتنسيق بين الجمهور ومجلس الإدارة.

بسبب زيزو.. أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك

 وقدم محامي اللاعب بحسب تصريحات منسوبة لوالده دليلاً على الهتافات عبارة عن "اسطوانة مدمجة" تشمل الهتافات المسيئة التي تعرض لها منذ أن كان زيزو لاعباً في الزمالك، بجانب الهتافات من جانب جماهير القلعة البيضاء.

