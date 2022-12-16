دخل بالميراس كعامل نظافة.. والد إندريك يبكي فرحًا بتوقيع ابنه لريال مدريد (صور)
يتذكر دوغلاس راموس والد إندريك الذي سينتقل رسميا إلى ريال مدريد في 2024، بداية مسيرة ابنه المهنية مع النادي البرازيلي حيث كان الأب يعمل كعامل نظافة، لينتهي به المطاف وهو يبكي أثناء توقيع عقد انتقال الابن للنادي الملكي في صفقة ستغير حياة العائلة بأكملها.
ونشر دوغلاس راموس عبر حسابه على "إنستغرام" رسالة لها ذاكرة عاطفية عن مسيرة ابنه البالغ من العمر 16 عامًا فقط وسينتقل إلى ريال مدريد عندما يكمل عامه 18، وسيظل في بالميراس إلى ذلك الحين.
وجاء في رسالة دوغلاس راموس "في 2015/2016 كنت أبني منزلنا في سوا أزول. في عام 2022، شارك ابني لأول مرة على الصعيد الاحترافي مع بالميراس بنفس رقم القميص الذي ارتديه ونفس النادي واليوم وقع لريال مدريد وعمره 16 عاما!".
وبعد سنوات من محاولته اللعب كمحترف، أرسل دوغلاس صورًا لابنه إندريك إلى الأندية في ساو باولو. وكان بالميراس هو النادي الوحيد الذي يضمن وظيفة لوالد اللاعب (عامل نظافة)، وهو شرط ليتمكن من الانتقال من تاغواتينغا في المقاطعة الفيدرالية إلى مدينة ساو باولو.
ووصل دوغلاس راموس إلى بالميراس كعامل نظافة، وكان ابنه البالغ من العمر 11 عامًا حينها مجرد لاعب في أكاديمية النادي، ووقع اليوم عقدا مع ريال مدريد سيحول حياة العائلة بالكامل إلى الأفضل.
وبكى دوغلاس راموس من الفرحة وهو يحتضن نجله بعد توقيع العقد مع النادي الملكي، في إشارة إلى أنه حقق حلمه في نجله الشاب.
وسينتقل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا إلى العملاق الإسباني في يوليو/تموز 2024 عندما يبلغ 18 عامًا، وذلك بعدما توصل بالميراس وريال مدريد وممثلو المهاجم إندريك اليوم الخميس إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى النادي الملكي.
ولم يتم الكشف عن شروط وقيم الصفقة، ومع ذلك، وفقًا لشبكة "غلوبو" البرازيلية، فإن الصفقة كلفت ريال مدريد حوالي 70 مليون يورو (نحو 393 مليون ريال برازيلي بالأسعار الحالية) وسيحصل بالميراس على 60 مليون يورو (حوالي 337 مليون ريال برازيلي).
وذكرت تقارير أن ريال مدريد خطف إندريك بعدما تفوق على أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الذين كانوا يطاردون اللاعب الشاب.
وكشف إندريك عن موهبته منذ الطفولة وسجل 170 هدفا في 176 مباراة مع أكاديمية بالميراس، وذلك منذ انضمامه للنادي في 2017.
وأصبح إندريك أصغر لاعب يشارك في مباراة لأول مرة مع النادي في سن 16 عاما وشهرين و15 يوما قبل أن يصبح أصغر هداف له على الإطلاق بعد أقل من شهر.
وإندريك اللاعب الوحيد الذي توج بطلا في جميع الفئات العمرية للنادي مع فرق تحت 11 عاما و13 عاما و15 عاما و17 عاما و20 عاما وكذلك على المستوى الاحترافي.