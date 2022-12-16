دخل بالميراس كعامل نظافة.. والد إندريك يبكي فرحًا بتوقيع ابنه لريال مدريد (صور)

يتذكر دوغلاس راموس والد إندريك الذي سينتقل رسميا إلى ريال مدريد في 2024، بداية مسيرة ابنه المهنية مع النادي البرازيلي حيث كان الأب يعمل كعامل نظافة، لينتهي به المطاف وهو يبكي أثناء توقيع عقد انتقال الابن للنادي الملكي في صفقة ستغير حياة العائلة بأكملها.

ونشر دوغلاس راموس عبر حسابه على "إنستغرام" رسالة لها ذاكرة عاطفية عن مسيرة ابنه البالغ من العمر 16 عامًا فقط وسينتقل إلى ريال مدريد عندما يكمل عامه 18، وسيظل في بالميراس إلى ذلك الحين.