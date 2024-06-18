النيران الصديقة تقود فرنسا للفوز على النمسا في يورو 2024 (فيديو)

استهل منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بفوز صعب على منافسه النمسا بنتيجة 1-0 مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.

استفاد منتخب الديوك من النيران الصديقة بعدما سجل ماكسيميليان ووبر مدافع النمسا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.

وتفوق المنتخب الفرنسي في أغلب فترات المباراة ولكنه أهدر عدة فرص أمام مرمى النمسا خاصة في الشوط الثاني.