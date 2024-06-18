النيران الصديقة تقود فرنسا للفوز على النمسا في يورو 2024 (فيديو)
استهل منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بفوز صعب على منافسه النمسا بنتيجة 1-0 مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.
استفاد منتخب الديوك من النيران الصديقة بعدما سجل ماكسيميليان ووبر مدافع النمسا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.
وتفوق المنتخب الفرنسي في أغلب فترات المباراة ولكنه أهدر عدة فرص أمام مرمى النمسا خاصة في الشوط الثاني.
وكانت على رأس هذه المحاولات فرصة سهلة للنجم كيليان مبابي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني ولكنه سدد بجوار القائم بغرابة.
وخطف مبابي الأضواء في ظهوره الرسمي الأول بعد توقيعه لنادي ريال مدريد الإسباني قبل أن يتعرض لإصابة قوية في الأنف خلال مباراة النمسا وتم استبداله قبل دقائق من نهاية اللقاء.
وحصد منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب 3 نقاط تضعه في الصدارة بالتساوي مع منتخب هولندا الذي حقق فوزًا مهمًا على حساب بولندا بنتيجة 2-1.
ويسعى المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب اليورو للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1984 و2000.