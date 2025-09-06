لا نلعب في المركز نفسه.. أردا غولر يرد على تقارير مقارنته بلامين يامال

رد أردا غولر، نجم ريال مدريد، على المقارنات التي تحدث دائما بينه وبين لامين يامال، نجم برشلونة، باعتبارهما غريمين في قطبي الكرة الإسبانية.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الإسباني نظيره التركي، مساء الأحد، على ملعب "قونيا باشاك شهير آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب الإسباني تصدر المجموعة من بداية التصفيات بفوز مريح على بلغاريا بثلاثية، ويأمل في مواصلة انتصاراته والعودة من تركيا بالنقاط كاملة.

من جهته، يسعى المنتخب التركي إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة بطل أوروبا، خصوصًا بعد فوزه في الجولة الأولى على جورجيا بنتيجة (3-2)، وسيشهد اللقاء مواجهة مرتقبة بين غولر ويامال.

وقال غولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت: "لامين يامال وأنا لا نلعب في المركز نفسه، أساليبنا مختلفة، المقارنة ليست صحيحة تمامًا، نعم، أفهم سبب هذه المقارنات، هو يلعب في برشلونة، وأنا ألعب في ريال مدريد، لكن أنا أتمنى الأفضل ليامال".

وأضاف: "لا يُفاجئني ما يقدّمه لامين يامال، فهو لاعب مهم وموهوب للغاية، سيحاول أن يخلق لنا صعوبات في مباراة الغد. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة ذلك".

وتابع: "نكنُّ كل الاحترام لإسبانيا، فهي لم تخسر أي مباراة في آخر 25 مواجهة، لكننا ندرك جيداً ما نحن قادرون على تحقيقه".

وعن مواجهته قائده في الميرنغي داني كارفخال، أشار: "تحدثت مع كارفاخال عن هذه المباراة، أخبرته عن مدى صعوبتها، وهم يدركون ذلك جيدًا. كما أنهم يعلمون الأجواء الحماسية التي تتميز بها تركيا. أريد أن أكون في الجانب الفائز عندما أعود إلى مدريد، وإن شاء الله سأكون كذلك".