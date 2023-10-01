ما حقيقة تفاوض ريال مدريد مع بواتنغ؟

صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار قالت في وقت سابق إن بواتنغ ووكيله أجريا اتصالات بنادي ريال مدريد، لعرض خدماته على الفريق الإسباني، خاصة أنه لا يرتبط بأي تعاقد بعد نهاية عقده مع ليون.

ونفى الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات هذه التقارير مؤكدًا اقترابه من العودة لفريقه السابق بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر.

وقال رومانو إن ريال مدريد لم يقترب من اللاعب نهائيًّا، رغم ارتباطه بالانتقال للفريق بحسب تقارير صحفية، بعد إصابة ديفيد ألابا.

وكشف الصحفي الإيطالي أن بواتنغ سيتم انتقاله إلى بايرن قريبًا، حيث وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية.

وأوضح رومانو أن الجزء الرئيس من الفحوصات الطبية تم تحديد موعده، كما إن اللاعب شارك في تدريبات الفريق صباح الأحد.