يدخل الاتحاد السعودي الموسم الجديد بدوافع مختلفة تمامًا عن تلك التي أنهى بها الموسم الماضي، بعدما فشل في الحصول على أي بطولة أو حتى التنافس حتى نهاية إحدى المسابقات.

ارتبط النادي الجداوي في الأيام الماضية بالعديد من الأسماء القوية في سوق الانتقالات، بجوار الصفقات التي أتمها بالفعل، ليكون الفريق أكثر قوة بحلول بداية الموسم الجديد.

كيف سيبدو شكل الاتحاد؟ ومن يمكنه أن يتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق بعد صفقات الموسم الجديد التي تمت والتي ستتم؟ ذلك ما نحاول الحديث عنه في التقرير التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

سيكون النجم البرازيلي هو الخيار المثالي في حراسة المرمى، بعد رحيل مواطنه مارسيلو غروهي خلال الفترة الماضية، وتوصلت إدارة نيوم إلى اتفاق مع عبد الله المعيوف.

أكدت تقارير عديدة أن الاتحاد قريب من حسم الصفقة لنفسه، بعد أن ألمح بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى إمكانية رحيل حارسه البرازيلي.

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ظهير أيسر: معاذ فقيهي

تجبر إصابة أحمد بامسعود وعدم ظهور حسن كادش بمستويات مقنعة خلال الفترة الماضية، وسوء تعامل زكريا هوساوي، الاتحاد على عدم الاعتماد عليهم في مركز الظهير الأيسر في التشكيلة الأساسية.

ولهذا كان خبر التوقيع مع معاذ فقيهي من صفوف الهلال بمثابة انفراجة في أزمة واحد من أهم المراكز في الملعب، وستكون مشاركته أساسيًا أمرًا متوقعًا في الموسم الجديد.

قلب دفاع: روديغر

ينظر الاتحاد إلى أعلى، ويتطلع لإحدى أهم وأقوى صفقات الانتقالات في الدوري السعودي هذا الصيف لو نجح في ضم الألماني أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد الحالي.

يراهن الاتحاد على الراتب الكبير الذي سيمنحه لقلب دفاع الفريق الملكي، من أجل الموافقة على الصفقة، وفي الوقت نفسه على مشروعه الطموح في الدوري السعودي.

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قلب دفاع: سعد آل موسى

برحيل أحمد حجازي وعدم ظهور لويز فيليبي بالمستوى المطلوب وغيابه الدائم؛ بسبب الإصابات أصبح من المنطقي أن يعتمد الاتحاد على أسماء أخرى في المركز نفسه.

هناك أحمد شراحيلي وزياد الصحفي وسعد الموسى متاحين، والنجم الشاب صاحب الـ21 عاما هو الأقرب للتشكيلة الأساسية بحسابات العمر والإصابات والقدرة على التنافس لأطول فترة ممكنة.

ظهير أيمن: فواز الصقور

يعاني الاتحاد بشكل واضح في مركز الظهير الأيمن، لكنها مشكلة يحبها المدربون، في ظل المستويات الطيبة للثنائي فواز الصقور ومهند شنقيطي.

يجيد الثنائي في ذلك المركز، ويستطيعان أن يقدما أفضل ما لديهما، لكن الصقور لديه أفضلية واضحة فيما يتعلق بالخبرات السابقة وقدراته الفنية الواضحة.

وسط ملعب مدافع: فابينيو

يعد النجم البرازيلي من نجوم الموسم الماضي أصحاب المستويات الثابتة، والذين لا خلاف على أهمية استمرارهم مع الاتحاد طالما يحاول النادي أن ينافس على البطولات.

نجح فابينيو في الحصول على مكانه الأساسي في تشكيلة الاتحاد، وأثبت أحقيته به في العديد من المناسبات، حتى في أحلك الأوقات بالنسبة للفريق.

وسط ملعب: نغولو كانتي

قدم نغولو كانتي موسما أول طيبا للغاية مع الاتحاد، وحاله كحال فابينيو، واستقرت الإدارة على ضرورة الحفاظ عليه في سوق الانتقالات.

وجاء للفرنسي المخضرم عرض إنجليزي بحسب تقارير عديدة من صفوف وست هام، وآخر من برشلونة الإسباني، لكن يبدو أن الاتحاد لن يفرط في خدماته إلا بمقابل مادي مجز.

وسط ملعب: حسام عوار

يعد الفرنسي حسام عوار من أبرز الأسماء التي نجح الاتحاد في حسم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتتطلع جماهير الفريق للاستفادة منه في الموسم المقبل.

جناح أيسر: ألبيرتو موليرو

كان نجم فريق لاس بالماس هو آخر الأسماء التي ارتبط بها الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وهو صفقة مهمة للغاية نظرًا لعدد المراكز الكبير التي يجيد اللعب فيها.

وعلى الرغم من أن مركزه الأساسي يأتي في وسط الملعب الهجومي، ويشبه في طريقة لعبه بيدري لاعب برشلونة، إلا أنه أمضى الموسم الأخير وهو يلعب في مركز الجناح، وبالتحديد الأيسر وأجاد فيه مع الفريق الإسباني، ولا يوجد ما يمنعه من تكرار الأمر مع الاتحاد.

رأس حربة: كريم بنزيما

ضخ الاتحاد ملايين من أجل الاستثمار في صفقة كبيرة في الصيف الماضي، على الرغم من ذلك لم يقدم بنزيما المأمول منه واستمرت محاولات الفريق في تغيير الكثير من الأشياء للاستفادة من وجوده.

وبعد كل ما حدث في الأسابيع الماضية من مناورات لتعيين المدير الفني ورحيل عبد الرزاق حمد الله وغيرها من الأمور، لن يكون من المنطقي ألا يلعب بنزيما بشكل أساسي في الموسم الجديد.

جناح أيمن: موسى ديابي

كان النجم الفرنسي هو أحدث الصفقات الرسمية التي حسمها "العميد" بالفعل، في ظل رغبة النادي في تحسين جودة هجوم الفريق.

سيرحل "غوتا" ولن يكون هناك مشكلة كبيرة في إيجاد بدلاء سواء على الجانب الأيمن أو الأيسر، في ظل وجود العديد من الأسماء الشابة الموهوبة.