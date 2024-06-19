الزمالك يوقع عقوبة جديدة "صارمة" على محمد عواد
قرر نادي الزمالك المصري، إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عن المشاركة المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أصر على إيقاف اللاعب لحين التحقيق معه، بعد مشادته مع زميله حسام عبدالمجيد على الهواء.
وتابع أن الزمالك قد خصم 25% من قيمة عقد عواد بعد التطاول على زميله حسام عبدالمجيد أثناء مباراة المصري بالدوري.
وأضاف أن عبدالواحد السيد لم يكتفِ بالعقوبة المالية فقط وقرر إيقاف اللاعب عن المباريات تم إبلاغه بشكل رسمي.
ودخل الثنائي عواد وعبد المجيد في تلاسن حادٍ بعدما سجل محمد الشامي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين يوم الإثنين الماضي.
وتحدث عواد تجاه لاعبه حسام عبد المجيد بعصبية شديدة، ليرد عليه الأخير منفعلًا ويشتبكا بالأيدي، قبل أن يتدخل التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك لفض الاشتباك سريعًا.
وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد الإصابة التي تعرّض لها محمد صبحي حارس المرمى أثناء أداء عملية الإحماء.
واشتكى صبحي من إجهاد عضلي خلال الإحماء؛ ما أدى لاستبعاده من المباراة ومشاركة محمد عواد على حسابه.