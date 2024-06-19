الزمالك يوقع عقوبة جديدة "صارمة" على محمد عواد

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أصر على إيقاف اللاعب لحين التحقيق معه، بعد مشادته مع زميله حسام عبدالمجيد على الهواء.

وتابع أن الزمالك قد خصم 25% من قيمة عقد عواد بعد التطاول على زميله حسام عبدالمجيد أثناء مباراة المصري بالدوري.

وأضاف أن عبدالواحد السيد لم يكتفِ بالعقوبة المالية فقط وقرر إيقاف اللاعب عن المباريات تم إبلاغه بشكل رسمي.