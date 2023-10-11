تقرير: بند في عقد تشابي ألونسو قد يقربه من تدريب أحد أنديته السابقة

كشفت تقارير صحفية عن وجود بند في عقد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، قد يقربه من تدريب أحد الأندية التي لعب لها سابقًا، في الميركاتو الصيفي المقبل، حال تلقيه أي عرض منهم.

وكانت إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية، أشارت في تقرير سابق، إلى أن ريال مدريد اختار تشابي ألونسو ليكون خليفة كارلو أنشيلوتي كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل.

من جانبها، قالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، يوم الأربعاء، إن " تشابي ألونسو جدد عقده حتى عام 2026، إلا أنه لديه اتفاق مع إدارة باير ليفركوزن للرحيل في الصيف المقبل، حال تلقى عرضًا من أحد أنديته السابقة، سواء بايرن ميونخ أو ريال مدريد أو ليفربول".