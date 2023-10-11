تقرير: بند في عقد تشابي ألونسو قد يقربه من تدريب أحد أنديته السابقة
كشفت تقارير صحفية عن وجود بند في عقد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، قد يقربه من تدريب أحد الأندية التي لعب لها سابقًا، في الميركاتو الصيفي المقبل، حال تلقيه أي عرض منهم.
وكانت إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية، أشارت في تقرير سابق، إلى أن ريال مدريد اختار تشابي ألونسو ليكون خليفة كارلو أنشيلوتي كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل.
من جانبها، قالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، يوم الأربعاء، إن " تشابي ألونسو جدد عقده حتى عام 2026، إلا أنه لديه اتفاق مع إدارة باير ليفركوزن للرحيل في الصيف المقبل، حال تلقى عرضًا من أحد أنديته السابقة، سواء بايرن ميونخ أو ريال مدريد أو ليفربول".
ويقدم ليفركوزن موسمًا رائعًا تحت قيادة ألونسو، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة بعد مرور 7 جولات.
وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى تحقيق ليفركوزن، سلسلة لا هزيمة في 10 مباريات متتالية هذا الموسم.
وتأتي عروض الفريق بعد عام واحد من تسلم الإسباني تشابي ألونسو زمام القيادة، بعدما كان الفريق يواجه خطر الهبوط بعد فوزه بمباراة واحدة من أصل 8 الموسم الماضي، وخروجه مبكراً من الكأس المحلية.
ولعب ألونسو لريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2014 وفاز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق في آخر موسم له. كما فاز باللقب أيضًا مع فريق ليفربول، بالإضافة لفوزه بكأس العالم في عام 2010 وفوزه ببطولة أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني.
وتحدث المدرب الشاب، عن تقارير رحيله لتدريب ريال مدريد، في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة "ماركا"، قائلًا إنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن إمكانية قيادة النادي الملكي، موضحًا: "الوقت مُبكر جدًّا، أنا أحافظ على تركيزي مع ليفركوزن خاصة بعد أن بدأنا الموسم بشكل جيد، ويجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز كبير".