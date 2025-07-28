تشعر أنك أقرب إلى الله.. تصريحات لافتة من رياض محرز عن السعودية (فيديو)

أدلى الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، بتصريحات لافتة عن تواجده في السعودية، مشيدًا بالأجواء الروحية والثقافية التي يعيشها هناك.

وكان محرز أحد أبرز الأسماء العالمية التي قدمت إلى دوري روشن السعودي، في صيف 2023 بعقد حتى صيف 2027، فيما لعب الجزائري دورًا بأهدافه وتمريراته الحاسمة، في قيادة الأهلي للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، محققًا أول لقب قاري في تاريخه.

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وقال محرز في مقابلة مع قناة Carre Football: "في السعودية، أشعر بقربٍ من الله، فالمساجد منتشرة في كل مكان، وهي بيئة مثالية لإيماني وثقافتي، في إنجلترا، كان الوضع جيدًا أيضًا هناك العديد من المساجد، ولا توجد أفكار نمطية، كل فرد له خصوصيته ودينه ولا أحد يتحدث عن الآخر، لكن فرنسا مختلفة بالطبع، هناك مساجد، لكن في إنجلترا، الاحترام أكبر بكثير".

وبشأن أهمية وجوده في بلد مسلم، شدد محرز: "في الجانب الديني هذا مهم، إنه يساعد كثيراً، لديك المسجد بجانبك وهذا يقربك أكثر من الله، ويسهل عليك ممارسة واجباتك الدينية دون التعرض للمشاكل أو الأحاديث من هنا وهناك".

وعن حياته في السعودية، أشار محرز: "أتدرب في المساء، في حدود السابعة أو الثامنة، وفي النهار أكون مع الأطفال، آخذهم إلى المدرسة وأستغل الفرصة للسباحة والراحة، هناك أستطيع أن أكون مع العائلة أكثر، ليس بالضرورة أن يكون البرنامج الأفضل، أنا أفضّل التدرب صباحاً".