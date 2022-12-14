كأس العالم.. ميسي يحطم عدة أرقام قياسية بهدفه في كرواتيا

وأنهت الأرجنتين بطلة العالم مرتين عامي 1978 و1986 الشوط الأول متفوقة بهدفين نظيفين على كرواتيا وصيفة بطل النسخة الأخيرة في روسيا بفضل هدف من ركلة جزاء لميسي في الدقيقة 34 قبل أن يمرر إلى جوليان ألفاريز ليسجل الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.

وقالت إحصاءات OPTA إن مهاجم باريس سان جيرمان سجل حتى الآن 11 هدفا في بطولات كأس العالم ليتصدر هدافي الأرجنتين في تاريخ البطولة.

وبات أكثر لاعب يسجل عددًا من الأهداف في كأس العالم من أي لاعب آخر لا يزال في الملاعب برصيد 11 هدفا، متفوقا على الألماني توماس مولر الذي يملك عشرة أهداف وكيليان مبابي تسعة أهداف ولا يزال بإمكانه زيادة رصيده في قطر.

كما عادل الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم المسجل باسم الألماني لوثار ماتيوس، وذلك بمشاركته في مباراته 25 في قبل النهائي ضد كرواتيا على ملعب لوسيل.

وكذلك عادل الرقم القياسي لأسطورة البرازيل رونالدو عندما ساهم وسجل 13 هدفا في بطولات كأس العالم منذ نسخة 1966 في إنجلترا.

وبات الهداف التاريخي لبرشلونة سادس لاعب يسجل في مباريات دور الستة عشر والثمانية وقبل النهائي للمونديال من نسخة المكسيك 1986 عندما بدأ دور الستة عشر في الظهور بالبطولة، إذ إن نسخة إسبانيا 1982 كانت تضم ثمانية منتخبات فقط.

وعادل ميسي أهداف الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي عام 1990 ومواطنه الإيطالي روبرتو باجيو في مونديال 1994 والبلغاري هريستو ستويشكوف في البطولة نفسها، والكرواتي دافور سوكر في 1998 والهولندي ويسلي شنايدر في 2010 ثم ميسي في 2022.

وتساوى ميسي البالغ عمره 35 عاما في عدد الأهداف مع الفرنسي الشاب مبابي (23 عاما) وكل منهما سجل خمسة أهداف في البطولة الحالية وينافس على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، لكن أهداف قائد الأرجنتين بينها ثلاث ركلات جزاء.

ويأتي خلفهما المخضرم أوليفييه جيرو مهاجم فرنسا برصيد أربعة أهداف وذلك قبل مواجهة فرنسا والمغرب في المباراة الثانية في قبل النهائي يوم الأربعاء.