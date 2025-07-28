خيار محتمل.. "البريء" يقترب من الأهلي السعودي

أفادت تقارير إعلامية أن البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، أصبح على رادار النادي الأهلي السعودي، لتدعيم وسط ملعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني، في دعم نواقص "الراقي" قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكان لوكاس باكيتا حصل مؤخرا على البراءة بعد اتهامه بالتلاعب.

وواجه باكيتا اتهامات بالحصول على 4 إنذارات بشكل متعمد لأغراض تتعلق بالمراهنة، لتستمر التحقيقات لعدة أسابيع.

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وأشارت التقارير السابقة إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان يدفع باتجاه فرض حظر مدى الحياة على باكيتا إذا ثبتت إدانته.

وبحسب ما أكدته التقارير البريطانية، فقد تقرر تبرئة باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات التي وجهها إليه الاتحاد الإنجليزي.

ونفى باكيتا، البالغ 27 عاما، هذه الاتهامات، وتعهد "بالقتال بكل ما أوتي من قوة" لتبرئة ساحته.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن "باكيتا أصبح خيارا محتملا للانتقال لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي"، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلا مع اللاعب، لبحث موقفه النهائي من الانضمام لصفوف الراقي من عدمه.

ويرغب يايسله في تعويض رحيل الإسباني غابري فيغا، حيث يطمح المدرب في تدعيم مركز وسط ملعب الفريق، بصفقة قوية، خاصة وأن الفريق مقبل على مسابقات محلية وقارية بالموسم الجديد.

وحسم مسؤولو النادي الأهلي، صفقة وحيدة، بالتعاقد مع الظهير الأيسر عبدالإله الخيبري، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن باكيتا انضم إلى وست هام يونايتد في صيف 2022 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 42.95 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك اللاعب البرازيلي في 36 مباراة مع الفريق اللندني بمختلف المسابقات على مدار الموسم المنصرم، سجل خلالها 5 أهداف.