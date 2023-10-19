رسميًا: احتساب نتيجة مباراة بلجيكا والسويد التعادل 1-1

وقال الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في بيان اليوم الخميس إن لجنته التنفيذية قضت بعدم إعادة المباراة والإبقاء على النتيجة مع منح كل فريق نقطة في المجموعة السادسة.

وجاء في البيان: "صدر هذا القرار بعد أن قضت اللجنة التنفيذية بأنه من المستحيل استكمال الوقت المتبقي من المباراة في اليوم التالي".

وأضاف: "عبر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ونظيره السويدي، نظرا للظروف وقتها، عن الرغبة في عدم استكمال الوقت المتبقي من المباراة واعتبار النتيجة بين الشوطين (1-1) نهائية".