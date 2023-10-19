رسميًا: احتساب نتيجة مباراة بلجيكا والسويد التعادل 1-1
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيتم احتساب نتيجة مباراة بلجيكا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم على أرضها أمام السويد التعادل 1-1 بعد توقف المواجهة يوم الاثنين الماضي بين الشوطين وإلغائها لاحقا جراء مقتل سويديين اثنين بالرصاص في بروكسل في وقت سابق من ذلك اليوم.
وقال الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في بيان اليوم الخميس إن لجنته التنفيذية قضت بعدم إعادة المباراة والإبقاء على النتيجة مع منح كل فريق نقطة في المجموعة السادسة.
وجاء في البيان: "صدر هذا القرار بعد أن قضت اللجنة التنفيذية بأنه من المستحيل استكمال الوقت المتبقي من المباراة في اليوم التالي".
وأضاف: "عبر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ونظيره السويدي، نظرا للظروف وقتها، عن الرغبة في عدم استكمال الوقت المتبقي من المباراة واعتبار النتيجة بين الشوطين (1-1) نهائية".
وكان القرار أقل تعقيدا مما كان يمكن أن يكون عليه حيث ضمنت بلجيكا بالفعل التأهل بينما لم تتمكن السويد من الوصول إلى النهائيات في ألمانيا.
ورفعت بلجيكا حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد أن زعم رجل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو منفذ الهجوم.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن الشرطة أصابت بالرصاص يوم الثلاثاء رجلا تونسيا يبلغ من العمر 45 عاما يشتبه في أنه قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، مضيفة أنه توفي في المستشفى متأثرا بجراحه.
وقال مانو ليروي الرئيس التنفيذي المؤقت للاتحاد البلجيكي لكرة القدم "في مثل هذه المواقف عندما تتعرض عائلة كرة القدم لضربة في القلب تكون النتائج الرياضية ثانوية".
وأضاف: "بقرار الاتحاد الأوروبي تم إلغاء المباراة رسميا لكننا لن ننسى الضحايا. قلوبنا مع عائلاتهم واللاعبين والجهاز الفني وأنصار المنتخب السويدي".