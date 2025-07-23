بسبب نجمي الأهلي.. "لجنة تفتيش" تقتحم اتحاد الكرة المصري

اقتحمت لجنة تفتيش تابعة لمصلحة الضرائب المصرية مقر اتحاد الكرة المصري خلال الأيام الماضية، للتحقق من صحة عقود عدد من اللاعبين، وسط شبهات بالتلاعب في القيم المالية المعلنة للتهرب من الضرائب.

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ووفقًا لقناة "الحياة"، فإن التحرك الضريبي جاء بعد تداول أنباء عن وجود اختلافات كبيرة بين القيم الحقيقية لعقود اللاعبين والمبالغ المسجلة رسميًا في سجلات اتحاد الكرة، ما قد يشير إلى عمليات تهرب ضريبي من جانب بعض الأندية.

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عقدا "زيزو" و"تريزيغيه" تحت المجهر

وأوضحت القناة أن التحقيقات ركزت خصوصًا على عقدي نجمي النادي الأهلي، أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه"، بحيث تم تسجيل عقدي اللاعبين في اتحاد الكرة بقيمة 5 ملايين جنيه لكل منهما سنويًا، فيما تتجاوز القيمة الفعلية لتعاقداتهما مع النادي الـ300 مليون جنيه لكل لاعب.

وكشفت القناة أن اتحاد الكرة يحصل على نسبة 4% من قيمة عقود اللاعبين المحليين، و5% للاعبين الأجانب.

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وأشارت إلى أنه يتم تحصيل رسوم ضريبة باسم "تنمية الموارد" التي تتراوح بين 3% و10%، وفقًا للقيمة المعلنة للعقد.

ومن المنتظر أن تفتش اللجنة على الأندية أيضًا في الأيام المقبلة.