حكيم زياش يحول إعارته إلى تعاقد دائم مع غلطة سراي
قال نادي غلطة سراي، بطل الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، في بيان إنه تعاقد مع لاعب الوسط المغربي الدولي حكيم زياش في صفقة انتقال حر.
وكان زياش، البالغ 31 عاما، لاعب تشيلسي السابق، انتقل على سبيل الإعارة إلى النادي التركي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 3.6 مليون يورو (4.86 مليون دولار) في أغسطس الماضي، مع إمكانية تحويل الإعارة إلى تعاقد دائم ضمن صفقة انتقال حر، إذا تحققت بعض الشروط.
وقال غلطة سراي في بيان: "سيحصل اللاعب على راتب صاف في الموسم يبلغ 2.85 مليون يورو (3.05 مليون دولار) في موسم 2024-2025."
وقال النادي التركي أيضا إنه سيدفع للاعب المغربي راتبا قيمته 2.85 مليون يورو في موسم 2025-2026 إذا تم تمديد التعاقد.
وكان زياش انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي قادما من أياكس أمستردام الهولندي في 2020، وشارك اللاعب مع النادي في 107 مباريات أحرز خلالها 14 هدفا، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وبكأس السوبر الأوروبية، وبكأس العالم للأندية.
وقال تشيلسي في بيان: "نقدم الشكر إلى حكيم على ما بذله من جهد خلال وجوده في تشيلسي، ونتمنى له التوفيق بينما يبدأ فصلا جديدا في مسيرته الرياضية".