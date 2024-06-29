حكيم زياش يحول إعارته‭ ‬إلى تعاقد دائم مع غلطة سراي

قال نادي غلطة سراي، بطل الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، في بيان إنه تعاقد مع لاعب الوسط المغربي الدولي حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

وكان زياش، البالغ 31 عاما، لاعب تشيلسي السابق، انتقل على سبيل الإعارة إلى النادي التركي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 3.6 مليون يورو (4.86 مليون دولار) في أغسطس الماضي، مع إمكانية تحويل الإعارة إلى تعاقد دائم ضمن صفقة انتقال حر، إذا تحققت بعض الشروط.

وقال غلطة سراي في بيان: "سيحصل اللاعب على راتب صاف في الموسم يبلغ 2.85 مليون يورو (3.05 مليون دولار) في موسم 2024-2025."