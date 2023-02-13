رسميا.. استدعاء مبابي لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

ظهر اسم كيليان مبابي في تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء، رغم شكوك حول إصابة اللاعب.

وأصيب مبابي في أول فبراير شباط، وثارت شكوك حول مشاركته أمام بطل ألمانيا بعدما أعلن باريس سان جيرمان أنه سيغيب لثلاثة أسابيع، وقبل مشاركته في جزء من المران الجماعي أمس الأحد.