نجم برشلونة قد يشعل صراعًا بين الهلال والنصر والاتحاد

أوضحت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد استقر على الاستماع لأي عرض مقدم لبيع لاعبه الألماني إلكاي غوندوغان في الفترة المقبلة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

غوندوغان الذي انضم إلى برشلونة بشكل مجاني في الصيف الماضي قد يشكل أحد الحلول في أزمة النادي الاقتصادية.

لكن كيف يمكن للاعب واحد أن يحل أزمة اقتصادية لفريق كبير مثل برشلونة؟ وما علاقة ثلاثي الدوري السعودي النصر والهلال والاتحاد بهذا؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي: