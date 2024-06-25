نجم برشلونة قد يشعل صراعًا بين الهلال والنصر والاتحاد
أوضحت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد استقر على الاستماع لأي عرض مقدم لبيع لاعبه الألماني إلكاي غوندوغان في الفترة المقبلة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.
غوندوغان الذي انضم إلى برشلونة بشكل مجاني في الصيف الماضي قد يشكل أحد الحلول في أزمة النادي الاقتصادية.
لكن كيف يمكن للاعب واحد أن يحل أزمة اقتصادية لفريق كبير مثل برشلونة؟ وما علاقة ثلاثي الدوري السعودي النصر والهلال والاتحاد بهذا؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي:
التضحية بغوندوغان ليست الأولى من نوعها
لن يكون بيع إلكاي غوندوغان القادم بشكل مجاني قبل موسم واحد فقط والبحث عن مبلغ مالي كبير نظير عملية الانتقال أمرًا جديدًا كليًا على برشلونة.
فقد نفذ الفكرة نفسها مع فرانك كيسييه نجم ميلان الذي انضم في صيف العام الماضي بشكل مجاني للنادي الكتالوني، قبل أن يتم عرضه للبيع ويرحل للأهلي السعودي بمبلغ مالي كبير في الصيف، ليستفيد برشلونة بهذا الشكل منه رياضيًا لمدة عام وماديًا لعدة أشهر، حيث ساهمت تلك الصفقة في تنسيق حسابات الفريق لعدة أشهر ودفع رواتب بعض اللاعبين.
ثلاثي سعودي مهتم به
غوندوغان اسم ليس بغريب على سوق الانتقالات السعودي، حيث ارتبط بالفعل بالانتقال إلى عدة أندية قبل رحيله لبرشلونة من مانشستر سيتي.
حاول الاتحاد والهلال والنصر ضم غوندوغان، على الرغم من أن الجميع كان يعلم أن رغبته الواضحة هي برشلونة.
لكن هل يحاولون مجددا الآن من أجل ضم النجم الألماني بعد عام كامل على أول محاولة؟ ذلك الأمر في قرار الإدارات الجديدة فقط.
تألق يساعد برشلونة
خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 القائمة في الوقت الحالي في ألمانيا قدم غوندوغان مستويات طيبة للغاية حتى تلك اللحظة.
نجم برشلونة كان من أهم عناصر ألمانيا التي قادت الفريق نحو صدارة المجموعة الأولى والصعود لدور خروج المغلوب في البطولة.
ذلك التألق سيساعد برشلونة بشكل كبير ولكن ليس فنيًا، بل ماديًا، حيث سيتمكن النادي الكتالوني من طلب مبلغ مادي كبير نظير رحيل اللاعب الألماني.
من الأنسب لغوندوغان؟
السؤال الأهم الآن، ماذا لو تقدم الثلاثي الهلال والنصر والاتحاد بعروض من أجل ضم غوندوغان؟! على من يجب أن يوافق اللاعب الألماني؟ من هو الفريق الأنسب له؟ أو بمعنى أدق، من هو الفريق الذي يستطيع نجم برشلونة تقديم أفضل ما لديه معهم؟!
بنظرة سريعة على وسط ملعب فريق الاتحاد ستجده مكتملًا بوجود أسماء مثل ميلينكوفيتش سافيتش، وروبن نيفيز، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، بالإضافة بالطبع إلى القائد سلمان الفرج، لذلك لا تبدو فكرة انضمام غوندوغان لهم جيدة في الوقت الحالي.
أما النصر فقد يكون في حاجة لدعم من الألماني، مع قلة الخيارات المتاحة في الوقت الحالي التي تملك جانبا إبداعيا كبيرا في الوسط والحديث عن رحيل أندرسون تاليسكا، وارتباط النصر بالفعل بضم لاعب وسط هجومي مثل بورنو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد.
وأخيرًا يوجد الاتحاد، الذي يملك ثنائيا دفاعيا مثاليا هما فابينيو وكانتي، والأخير بالتحديد يقدم بطولة كأس أمم أوروبية رائعة، وربما ينقصهم عنصر مثل غوندوغان من أجل صناعة وسط ملعب قوي وصلب، لكن في ذلك الوقت سيكون هناك معضلة كبيرة تتلخص في كبر عمر جميع عناصر الوسط، وهو ما يجعل التفوق عليهم بدنيًا سهلا بالنسبة للعديد من الفرق الأخرى التي تملك أسماء أصغر وأقوى.