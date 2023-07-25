تقرير: الأهلي السعودي يفاوض الروسي تشيرشيسوف لقيادة الفريق

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف، لقيادة الفريق الأول، خلفا للجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني.

ورحل تشيرشيسوف مؤخرا عن قيادة فريق فيرينكفاروزي المجري، بعد الخروج من تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقالت قناة "Match TV" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الأهلي السعودي أبدى اهتماما قويا بالمدرب ستانيسلاف تشيرشيسوف لتدريبه بالفترة المقبلة.