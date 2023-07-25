تقرير: الأهلي السعودي يفاوض الروسي تشيرشيسوف لقيادة الفريق
كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف، لقيادة الفريق الأول، خلفا للجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني.
ورحل تشيرشيسوف مؤخرا عن قيادة فريق فيرينكفاروزي المجري، بعد الخروج من تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وقالت قناة "Match TV" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الأهلي السعودي أبدى اهتماما قويا بالمدرب ستانيسلاف تشيرشيسوف لتدريبه بالفترة المقبلة.
وأشارت القناة إلى أن المدرب السابق للمنتخب الروسي، سيعمل على تقييم العرض السعودي جيدا.
وأوضحت أن النادي السعودي مهتم بشدة بالمدرب صاحب الـ59 عاما، خصوصا بعد عودته لدوري المحترفين السعودي مجددا، واستقدامه لنجوم بارزين كالمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، هذا الصيف.
وفي الموسم الماضي، قاد ستانيسلاف تشيرشيسوف فريقه المجري خلال 33 مباراة، فاز في 19 مواجهة، وتعادل 6 مرات وخسر 8.
وظهرت تقارير أمس عن فتح الأهلي السعودي باب المفاوضات مع المدرب الرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، لقيادة "الراقي"، قبل أن يخرج الجانب المصري وينفي الأمر، إذ لا يحق للمدرب الرحيل عن منتخب مصر إلا بموافقة من اتحاد الكرة المصري.