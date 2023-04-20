برناردو سيلفا: أثق في قدرة مانشستر سيتي على "الثأر" من ريال مدريد

وحافظ مانشستر سيتي على تواجده في المربع الذهبي لدوري الأبطال للنسخة الثالثة على التوالي، بعد اجتيازه عقبة بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية.

ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الريال وسيتي في التاسع من مايو المقبل بإسبانيا، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما في لقاء الإياب بإنجلترا في الـ17 من ذات الشهر.

وردا على سؤال حول فرصة الانتقام، قال لاعب وسط مانشستر سيتي لشبكة (بي تي سبورت): آمل ذلك، نعم، سوف نسعى لتحقيق ذلك بالتأكيد.

وأضاف سيلفا في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "نحن دائما ما نعمل على ذلك ولكننا نشعر أن الفريق واثق للغاية من قدراته في الوقت الحالي. أعتقد أننا سوف نصعد".