مطلوب في الهلال والنصر.. القادسية السعودي يعثر على "بديل" أوباميانغ

استقرت إدارة نادي القادسية على أحد اللاعبين النجوم بالدوري التركي، ليكون بديلاً للغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، الذي رحل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وأعلن القادسية رسميًا منذ عدة أيام رحيل مهاجمه الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ عن صفوف الفريق، وسط مزاعم بتوقيعه عقود الانضمام إلى فريق أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأفادت صحيفة "milliyet" بأن مسؤولي القادسية يركزون حاليًا على إتمام صفقة انتقال المغربي يوسف النصيري، مهاجم فنربخشة التركي، لتعزيز قلب الهجوم بالموسم المقبل.

ورغم وصول عروض سابقة لضمّ النصيري، الذي انتقل من إشبيلية إلى فنربخشة مقابل 19.5 مليون يورو الموسم الماضي، بقي اللاعب المغربي في النادي.

وأكدت الصحيفة أن نادي القادسية السعودي لجأ إلى التعاقد مع النصيري لاعب فنربخشة، ويستعد لتقديم عرض رسمي لشراء عقده من النادي التركي.

وبحسب المعلومات الواردة في الصحيفة، فإن قيمة الصفقة المتوقعة للاعب المغربي، الذي يرتبط بعقد مع فنربخشة حتى عام 2029، 40 مليون يورو.

وكان فنربخشة قد رفض سابقا التفريط بخدمات المهاجم المغربي، الذي جذب اهتمامًا كبيرًا من أندية الدوري السعودي للمحترفين، خاصة الهلال والنصر.

وأسهم النصيري صاحب الـ28 عامًا فى أداء فريقه كثيرًا الموسم الماضي، بتسجيله 30 هدفًا، وتقديم 7 تمريرات حاسمة أيضًا، في 52 مباراة خاضها بالدوري التركي.

اللاعب كان قد انضم إلى فنربخشه في بداية موسم 2024-2025، قادما من إشبيلية فى صفقة بلغت نحو 19.5 مليون يورو، ليصبح سريعًا واحدًا من أبرز هدافي الدوري التركي.