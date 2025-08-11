الاتحاد السعودي يعلن رسميًا إعارة هوساوي إلى التعاون

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الاثنين، إعارة لاعبه عبد الإله هوساوي إلى التعاون في الموسم المقبل.

وقال بيان صادر عن نادي الاتحاد إن اللاعب سيرحل معاراً إلى التعاون حتى نهاية الموسم الكروي 2025 – 2026.

ويلعب هوساوي صاحب الـ 24 عاماً في مركز لاعب الوسط المدافع، وتم تصعيده للاتحاد من الفئات السنية في يوليو 2021 ثم أعير إلى نادي جدة لموسمين قبل الإعارة إلى نادي الخليج.

وعاد هوساوي إلى الاتحاد في صيف 2024، ولعب مع النمور 15 مباراة وصنع هدفاً.

وخاض هوساوي 4 مباريات دولية مع المنتخب السعودي ولكنه لم يستطع الحصول على فرصة المشاركة أساسياً في ظل الاعتماد على الثنائي البرازيلي فابينيو والفرنسي نغولو كانتي.

وأصبح هوساوي رابع لاعب يغادر نادي الاتحاد في الموسم الجديد بعد صالح العمري الذي انتقل إلى نادي الخليج بجانب أحمد بامسعود الذي رحل إلى الفيحاء بجانب سلطان الفرحان المنضم إلى الدرعية ورغدان مطري.

وتعاقد الاتحاد حتى الآن مع حامد الغامدي لاعب الاتفاق بجانب محمد برناوي مدافع الهلال ومحمد هزازي لاعب النصر.