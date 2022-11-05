الموعد والقنوات الناقلة لعرض كراون جول اليوم في السعودية

يترقب عشاق المصارعة "WWE" عرض كراون جول الذي يقام في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يقام العرض اليوم السبت، في ملعب "مرسول بارك"، وينطلق العرض الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.