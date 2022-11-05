الموعد والقنوات الناقلة لعرض كراون جول اليوم في السعودية
من المقرر أن يقام نزال بين رومان رينز ضد لوجان بول، ضمن عرض كراون جول 2022.
يترقب عشاق المصارعة "WWE" عرض كراون جول الذي يقام في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ومن المقرر أن يقام العرض اليوم السبت، في ملعب "مرسول بارك"، وينطلق العرض الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وحتى الآن لم تعلن أي قناة بشكل رسمي نقل عرض كراون جول 2022.
وذكر حساب "WWE" على موقع "تويتر" أنه سيتم بث العرض مباشرة عبر منصة "شاهد" الرقمية.
ومن المقرر أن يقام نزال بين رومان رينز ضد لوجان بول، ضمن عرض كراون جول 2022.
وفيما يلي نزالات ستقام في عرض كراون جول 2022:
بروك ليسنر VS بوبي لاشلي.
درو ماكلنتير VS كاريون كروس.
براون سترومان VS أوموس.
بيانكا بلير VS بايلي.
فريق ذا أوسو VS فريق براولينج بروتس.
أليكسا بليس وأسوكا VS فريق "Damage CTRL".