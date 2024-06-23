إجراء مهم من مرشح رئاسة الأهلي قبل الانتخابات
يسعى أحمد الحصيني إلى إجراء تعديلات على قائمته الحالية، للعودة للترشح في سباق انتخابات مجلس إدارة مؤسسة الأهلي السعودي غير الربحية.
كانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي تأجلت بسبب الطعون التي استبعدت المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة.
وأعلنت لجنة انتخابات الأندية سابقًا، عن استبعاد قائمة المرشح أحمد الحصيني من خوض سباق رئاسة الأهلي، بسبب عدم امتلاكه خبرة في المناصب التنفيذية والقيادية.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن الانتخابات التي تقام من، اليوم الأحد، حتى يوم الثلاثاء تشهد حتى الآن ترشح 3 قوائم فقط، وهي القوائم التي ترشحت خلال الفترة الأولى.
وترشحت خلال الفترة الأولى 3 قوائم، هي قائمة خالد العيسى، وأحمد جنة، وأحمد الحصيني، الذي تم استبعاد قائمته لاحقًا بسبب عدم توفر شرط امتلاك خبرة المناصب التنفيذية والقيادية في قائمته.
وأضافت الصحيفة أن الحصيني يعقد اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء قائمته والتي سيضيف إليها اسمًا أو اسمين، لدراسة الملف قانونيًّا بشكل كامل قبل رفعه للوزارة، يوم الاثنين.
ويتصدر العيسى، الذي يملك 46 ألف صوت، قائمة مكونة من 154 عضوًا تملك حق التصويت وانتخاب الرئيس الجديد في الأهلي.
يذكر أن انتخابات الأندية الثلاثة الكبار الهلال والنصر والاتحاد قد حسمت قبل أيام، باستمرار فهد بن نافل رئيسًا للزعيم، بينما تولى إبراهيم المهيدب ولؤي ناظر رئاسة "العالمي" و"العميد"، على الترتيب.