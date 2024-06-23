إجراء مهم من مرشح رئاسة الأهلي قبل الانتخابات

يسعى أحمد الحصيني إلى إجراء تعديلات على قائمته الحالية، للعودة للترشح في سباق انتخابات مجلس إدارة مؤسسة الأهلي السعودي غير الربحية.

كانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي تأجلت بسبب الطعون التي استبعدت المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة.

وأعلنت لجنة انتخابات الأندية سابقًا، عن استبعاد قائمة المرشح أحمد الحصيني من خوض سباق رئاسة الأهلي، بسبب عدم امتلاكه خبرة في المناصب التنفيذية والقيادية.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن الانتخابات التي تقام من، اليوم الأحد، حتى يوم الثلاثاء تشهد حتى الآن ترشح 3 قوائم فقط، وهي القوائم التي ترشحت خلال الفترة الأولى.