سانشو يقترب من الانضمام لبروسيا دورتموند
كشفت تقارير صحفية، أن نادي بروسيا دورتموند الألماني يعمل على استعارة غادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ودخل سانشو في أزمة قوية مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ مما دفعه لإبعاده تمامًا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في المباريات وحتى التدريبات.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن سانشو سيغادر مانشستر يونايتد في الميركاتو الجاري، حيث يعمل النادي الإنجليزي برفقة دورتموند على إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.
وشدد التقرير على أن سانشو، حريص على العودة إلى دورتموند، فيما تعمل جميع الأطراف المعنية على إيجاد صيغة نهائية لحسم الصفقة.
وأوضح أن الأمر يعتمد بشكل أساس على مانشستر يونايتد، فمن أجل نجاح عملية الانتقال يجب أن يكون النادي الإنجليزي منفتحًا للإعارة حتى نهاية الموسم.
وتسيطر حالة من التفاؤل على مسؤولي بروسيا دورتموند بشأن حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.
وكان "سانشو" قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من دورتموند مقابل 85 مليون يورو، صيف العام 2021، وتم استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال، في نهاية شهر أغسطس الماضي، ليخرج اللاعب عن صمته ويُصدر بيانًا يؤكد خلاله أنه أصبح بمثابة "كبش فداء"، ومن ثم رفض الاعتذار لمدربه إريك تين هاغ، ليتم استبعاده من كل المباريات منذ ذلك الوقت.