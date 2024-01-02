سانشو يقترب من الانضمام لبروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية، أن نادي بروسيا دورتموند الألماني يعمل على استعارة غادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ودخل سانشو في أزمة قوية مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ مما دفعه لإبعاده تمامًا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في المباريات وحتى التدريبات.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن سانشو سيغادر مانشستر يونايتد في الميركاتو الجاري، حيث يعمل النادي الإنجليزي برفقة دورتموند على إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.