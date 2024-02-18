محمد صلاح يمنح سان جيرمان حلا سحريا لأزمة مبابي

كشفت عدة تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان يستهدف ضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الموسم المقبل، ليكون بديلا لكيليان مبابي، الذي أصبح من المؤكد رحيله عن الفريق الفرنسي نهاية الموسم الجاري.

وكان مبابي قد أبلغ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بقرار رحيله نهاية الموسم الجاري، مع نهاية عقده في يونيو 2024، وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية موثقة.

ومن المنتظر أن ينضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد سنوات من ارتباطه بالانتقال للنادي الملكي.