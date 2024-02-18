محمد صلاح يمنح سان جيرمان حلا سحريا لأزمة مبابي
كشفت عدة تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان يستهدف ضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الموسم المقبل، ليكون بديلا لكيليان مبابي، الذي أصبح من المؤكد رحيله عن الفريق الفرنسي نهاية الموسم الجاري.
وكان مبابي قد أبلغ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بقرار رحيله نهاية الموسم الجاري، مع نهاية عقده في يونيو 2024، وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية موثقة.
ومن المنتظر أن ينضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد سنوات من ارتباطه بالانتقال للنادي الملكي.
ورصدت صحيفة "ليكيب"، أبرز الخيارات المتاحة أمام باريس سان جيرمان لتعويض مبابي، وجاء على رأسها النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، باعتباره هدفه الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في بحثه عن خيارات الهجوم.
وأيضا جاء اسم محمد صلاح في القائمة، والذي ينتهي عقده مع ليفربول في عام 2025.
وارتبط صلاح بمغادرة ليفربول مع وجود اهتمام من أندية الدوري السعودي بضمه.
ولدى باريس سان جيرمان أيضا القدرة على توفير الأموال لصلاح لمنافسة أندية دوري روشن، بالإضافة لضمان استمرار مشاركته في المنافسات الأوروبية.
وعاد صلاح للمشاركة مع ليفربول، يوم السبت، أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، بعد غياب دام شهرًا تقريبًا بسبب الإصابة.
ويحتل صلاح وصافة ترتيب هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، خلفًا لإلرينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر)، برصيد 16 هدفًا.
محمد صلاح سجل هدفا، وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.